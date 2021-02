El sobreviviente de cáncer y ex presentador de Repretel disfruta de llegar hasta Telemundo

Redacción- El conocido periodista tico Sergio González triunfa con un programa de ejercicios en Telemundo.

Sergio tiene un segmento de fitness en el cual presenta el espacio y además hace las rutinas de ejercicio para las amas de casa.

LEA TAMBIEN: (Fotos) Maurico Hoffmann y Ericka Morera siguen enamorados en las redes

Sergio González conversó con amprensa.com y manifestó que «una vez me dijeron nunca vas a llegar a la TV».

«Hace 10 años me llamaron a mi primer casting y yo con toda la emoción asistí. Y literalmente se me burlaron en la cara y me dijo que nunca iba a llegar a la televisión.

Después me di cuenta que se burlaban con los tips del casting. Reconozco que no fue el mejor, pero creo que el aprendizaje que me dejó esa historia fue que me propuse llegar alto», dijo González.

El comunicador manifestó que desde ese momento lucha por sus sueños y agradece a sus seguidores por el amor que le tienen a él.

«No tengo rencores. Uno en la vida tiene que ser sumadamente agradecido y así lo soy con Yamileth Guido y Gastón Carreras porque fueron mis formadores con Pilar Cisneros para volar en el mundo periodístico», comentó.

Sergio agregó que nunca se espero la gran noticia de trabajar en Telemundo y que «está aprovechándola al máximo y disfrutando».

«Nadie le puede quitar los sueños a nadie. Las personas no se pueden dejar llevar por los comentarios negativos de las personas, nadie puede limitar los sueños», dijo.

Es importante mencionar que Telemundo es una cadena de televisión terrestre estadounidense que se transmite en idioma español propiedad de Comcast a través de NBCUniversal.

«En esta nueva oportunidad me siento feliz, me siento en casa, la producción ha sido súper amable. No voy a negar que a veces me tiemblan las piernas cuando me hacen un pase», manifestó.

El comunicador agregó que la partida de la periodista María del Mar lo impactó mucho, pero que ella desde el cielo le da fuerzas.

Hace unos meses se certificó como entrenador personal. Es importante mencionar que el periodista hace unos meses logró ganarle la batalla al cáncer de testículo.