Por el partido Acción Ciudadana figuran Román Macaya, actual presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, Carolina Hidalgo, expresidenta del Congreso y actual diputada del PAC.

Además, la exdiputada Martha Zamora que fue legisladora y jefa de fracción del PAC en el gobierno de Abel Pacheco entre el 2002 y 2006.

También, sobresalen Ana Helena Chacón, embajadora de España y ex vicepresidenta de Costa Rica, Patricia Mora, ex ministra de la Condición de la Mujer y José María Villalta, actual diputado del Frente Amplio.

Además, Claudio Alpízar, analista y politólogo, Carlos Ricardo Benavides, diputado de Liberación Nacional, José María Figueres, de Liberación Nacional, Antonio Álvarez, ex presidente del Congreso y candidato presidencial 2018, Guillermo Constenla, ex presidente del INS, Roberto Thompson, diputado de Liberación y ex alcalde de Alajuela.

Además, Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana, Roberto Suñol, abogado, Natalia Díaz, ex diputada, Fabricio Alvarado, candidato presidencial del 2018 y ex diputado y Eduardo Cruickshank.

Los politólogos: Francisco Barahona y Carlos Carranza concuerdan en que electorado está pidiendo un cambio de timón desde hace rato y que es poco probable que un partido como Acción Ciudadana se mantenga por tres períodos en el poder.

Además, apuntan que la fragmentación y el pluripartidismo hacen que lo más probable es que a un mes de las elecciones presidenciales se anticipe desde ya una segunda ronda.

Otro aspecto es que la Constitución Política establece que cualquier ciudadano, sea letrado o no, tiene la opción de ser Presidente, sin embargo, la responsabilidad depende de los dueños de los partidos políticos, los que deben buscar personas que estén a la altura de un puesto como este y que cuente con los atestados para hacerlo.

Para Carranza, los partidos políticos tienen a un año de las elecciones un gran reto que es presentar un proyecto político con cambios estructurales para cambiar un modelo socioeconómico ya gastado y que permita a Costa Rica reducir la pobreza, pero también, generar empleo y enrumbarlo hacia la cuarta revolución industrial.

La tarea pendiente política es gigantesca, aseguró Barahona, quien afirma que si los programas de gobierno no incluyen cambios estructurales el abstencionismo va a ser grandísimo y la campaña política podría orientarse a mentiras, influencias negativas y populismo, sobre todo, en redes sociales, que nada bien le hace al país.

Además, el pluripartidismo dejaría una Asamblea Legislativa más dividida, por no decir, dispersa, que hace más difícil llegar a acuerdos sobre proyectos relevantes en el país.