Redacción. El mandatario de la República, Carlos Alvarado, reconoció durante su comparecencia desconocer cómo se resguardaban los datos personales, privados y sensibles de todos los costarricenses en la Unidad Presidencial de Análisis de Datos.

Además, dijo que hasta este momento no sabe dónde está la información, pero que está seguro que debe estar siendo resguardada bajo el secuestro por parte de la Fiscalía en el marco de la investigación.

Alvarado aseguró, tras la consulta de la diputada liberacionista, Ana Lucía Delgado, que toda esa información están en el Instituto Mixto de Ayuda Social y en otras instituciones.

“Nada de eso se utilizó para perjudicar a los costarricenses, sino para las políticas públicas del país”, destacó.

Delgado aseguró que la buena fe mencionada por el mandatario en el trabajo realizado por la Unidad no exime que los actos fueran ilegales o legales y cuestionó que el decreto no pasara por leyes y decretos.

Dijo que la recolección de datos existió y todos los que comparecieron evidencian que Carlos Alvarado es el responsable de crear la UPAD.

“Lo que sí me queda claro es que todavía no se sabe dónde están los datos de los costarricenses, el uso, la manipulación, en qué dispositivo estaban y todavía me queda esa interrogante abierta”, destacó.

Sobre este mismo tema de análisis de datos, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta indicó que es clave tener datos para realizar políticas públicas, pero el fin no justifica los medios y si se vulneró la Constitución Política.

Desde el inicio de su intervención Alvarado dejó claro que el trabajo de análisis de datos realizado por dicha Unidad fue de buena fe y para servirle al pueblo y descartó que dicha información fuera para beneficio personal de alguien o con fines electorales.

Aseguró que se analizaron datos para que las políticas públicas resultaran más eficientes y contribuyeran a la política nacional de precisión y así llevar los programas sociales a quienes más lo necesitan.

El diputado de Nueva República, Jonathan Prendas Rodríguez, aseguró que UPAD nunca tuvo una validación y no fue oficialmente constituida y que estuvo al margen de la legalidad e insistió en consultar al mandatario si el Ministerio de Planificación dio el visto bueno la creación de la UPAD. El presidente sostuvo que no le constaba.