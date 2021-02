Redacción. La Fracción de Restauración Nacional despidió esta mañana al asesor legislativo de la diputada, Xiomara Rodríguez: José Adrián Marrero, luego de que se hiciera pública una denuncia en su contra por mandar supuestos mensajes eróticos a una mujer que estaba buscando ayuda para una beca para su hijo.

«El cese obedece a una denuncia hecha pública el día de hoy y con el propósito de que el señor Marrero pueda hacerle frente a los hechos por las vías que correspondan se le despide del cargo», adjunta el comunicado oficial de la fracción.

El periodista que trabajó en dos medios reconocidos, también fue ex candidato a Alcalde por el partido Restauración Nacional por la provincia de Cartago en las pasadas elecciones.

La mujer cuyo número de teléfono no contesta, dijo que el asesor le pidió una cita cuando ella intentaba pedir ayuda para que le dieran una beca a su hijo y que había interpuesto una denuncia penal en su contra.

En los mensajes supuestamente el asesor le dice a la mujer que vaya a su casa a «pasar un rato agradable y rico». «Que nada es gratis en la vida». «Por mi poder no lo necesito me puedo coger a quien yo quiera Laurita». «Me gusta su foto, esos labios me hacen imaginarlos en acción».

También, que fueran a Paquera y que conversarán del asunto.

Marrero negó los cargos y dice que es una acusación falsa y que contradenunciaría ante el Organismo de Investigación Judicial.

La «supuesta» víctima envío los pantallazos de los mensajes en los cuales, la afectada evidencia todas las conversaciones que tuvo con Marrero y que ahora deberán ser investigados por el Organismo de Investigación Judicial.

El caso quedará en manos ahora para la investigación.