Redacción – El entrenador morado, Roy Anthony Myers, espera que La Cueva pese para eliminar al Philadelphia Union de la MLS en los Octavos de Final de Concacaf.

Myers no se confía y le guarda un enorme respeto al conjunto estadounidense, que en la temporada anterior de su torneo jugó 24 partidos y solo perdieron cuatro juegos.

Es por ello, que el estratega del Saprissa toma sus previsiones y espera un rival de alto calibre en la Concachampions, donde los morados buscarán trascender.

El primer round de la serie se jugará en La Cueva entre el 6 y 8 de abril. Mientras, que la vuelta se jugará en el Subaru Park entre el 13 y 15 de abril.

.@PhilaUnion will make a big debut in #SCCL21 against @SaprissaOficial!@SaprissaOficial comenzará su camino en #SCCL21 contra los debutantes @PhilaUnion. 🙌 pic.twitter.com/s3auyIq8U3

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) February 11, 2021