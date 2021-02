Saborío se convirtió en un liguista más

Redacción – El veterano atacante, Álvaro Saborío, revela que en su corazón guarda con mucho cariño su etapa con Alajuelense, donde brilló con luz propia en la cancha.

Pese a su pasado morado, Saborío ya es un liguista tras su paso por la institución eriza en el Apertura 2020, donde llegó gracias Agustín Lleida y su amigo Bryan Ruiz.

En su período por La Liga asegura que lo vivió muy bien, ya que se encontró con un plantel que respaldo siempre e hizo sentir al «Chompipe» muy feliz y cómodo.

Aunque el atacante solo estuvo cinco meses en Alajuelense, ese tiempo fue suficiente para enamorar al liguismo con su entrega y coraje en la cancha.

Su notable calidad y liderazgo fue fundamental para que La Liga ganara la copa número 30 de su historia y así romper los siete años de sequía que atormentaba al club.

A lo largo del certamen de Apertura 2020, contabilizó un total de seis goles en 683 minutos en 18 partidos jugados. Además, hizo dos goles en Liga Concacaf.

Álvaro Saborío asegura que su paso por La Liga significa mucho para él, ya que se dio el lujo de dejar su huella en la institución rojinegra.

«El torneo en general lo viví muy bien, en el partido contra el Cibao hubo muchos jugadores que han dado positivo por Covid-19, en mi caso, yo ya había dado negativo, entonces por dicha se nos dio el resultado y los demás se fueron incorporando para las siguientes rondas e hicieron el equipo mucho más fuerte.

Significa mucho porque en el corto tiempo que estuve logramos un título importante, La Liga tenía mucho tiempo de no ganar y nosotros lo conseguimos, entonces de esta forma fue importante para mí», dijo Saborío a Diario La Nación.

Además, Saborío afirma que se mostró muy contento por el título de Liga Concacaf conseguido por Alajuelense ante el Deportivo Saprissa.

«Claro que vi la final porque estuvo hace tres meses y me gustó que el equipo pese a irse en desventaja con el gol de Bolaños, se sacó el carácter. Le guardo mucho cariño a esta etapa la verdad, porque me sentí bien, me sentí feliz», dijo Saborío a La Nación.

El ariete cumplirá 39 años en el próximo mes de marzo y aunque tenía una oferta para continuar con el León optó por volver a San Carlos y estar cerca de su familia.

Álvaro espera seguir brillando mucho tiempo en la primera división con la camiseta de San Carlos, donde es considerado como un ídolo por la afición norteña.