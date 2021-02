Redacción. Siete de cada diez costarricenses tienen deudas y un 20% de los encuestados dedican un 62,5% o más de sus ingresos para el pago de las mismas.

En promedio, las personas tienen entre dos y tres deudas, principalmente créditos personales o de consumo, préstamos con familiares o amigos y las deudas con empresas de electrodomésticos y otros comercios.

El estudio se realizó durante noviembre del 2020, abarcó a un total de 1200 personas entre los 18 a 65 años, con un error muestral de 2,8% y fue aplicado en todo el país.

Entre los principales hallazgos destaca que el 74% de los consultados admitió tener algún tipo de deudas.

El porcentaje de personas con deudas en la actualidad es más alto en los siguientes grupos: hombres, personas de 25 o más años, con trabajo remunerado, jefaturas de hogar, casados o unidos, y con educación universitaria.

Un dato relevante es que el 77% de las personas que indicaron tener deudas en el 2019, las mantienen en la actualidad. Sin embargo, un 14% indicó que no tenía deudas en 2019 y siguió sin obligaciones en 2020.

Otro aspecto importante es que al 35% de los consultados apenas les alcanza para lo básico y al 27% no les alcanzan del todo los ingresos que generan; o sea, seis de cada diez personas admiten que sus ingresos apenas alcanzan para cubrir sus necesidades básicas, o del todo no le es suficiente. Cabe destacar que el 67% de las personas que fueron entrevistadas tienen trabajo remunerado mientras el 33% no tiene empleo.

Tipo de deuda Porcentaje Créditos personales o de consumo 31% Préstamo con algún familiar o amistad 29,9% Empresas de electrodomésticos u otro tipo de comercios 27,3% Tarjetas de crédito en colones o dólares 23,9% Préstamos con asociación solidarista o cooperativa 23,3% Préstamo de vivienda 19,8% Préstamos informales 13,9% Crédito del vehículo 13,7%