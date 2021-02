Estratega ha confiado en la calidad del joven futbolista que ya cuenta con experiencia internacional

Redacción- Orlando Sinclair le agradeció al técnico del Saprissa, Roy Myers, por la confianza que ha depositado sobre él.

Con buenas actuaciones en los últimos tres partidos junto con la entrega y compromiso que muestra en el terreno de juego le han permitido ganarse el cariño de la afición.

Quienes reconocen su calidad y debaten si debe ocupar un puesto fijo como estelar o bien Ariel Rodríguez tiene que volver a ocupar ese sitio.

Puesto que “El Samurái” ha estado alejado de los terrenos de juego en los últimos encuentros, chances que han sido aprovechas de gran manera por Sinclair.

“Por ahí ya había tenido dos bolas que las abrí y no pasaba nada, entonces en esta tercera que me quedó ahí pues me tuve confianza y rematé y gracias a Dios entró la bola y nos sirvió para ganar los tres puntos hoy”.

“Así es el fútbol, conforme uno va jugando y agarrando minutos se agarra confianza, entonces agradecerle al profe que me ha dado la confianza y pude responderle en la cancha”.

“Sí por ahí siempre nos dice que lo más importante es mantener el cero y que arriba la vamos a meter, entonces tratamos de seguir las instrucciones de Roy y obviamente la idea es atacar más rápido, también cuando recuperamos el balón irnos lo más rápido al ataque”, finiquitó.

El futbolista oriundo de Limón tiene tan solo 22 años de edad, pero ya ha logrado tener experiencia en el fútbol internacional, específicamente en los Estado Unidos.

País donde militó con distintas escuadras, destacando el caso del New England Revolution II, donde logró brillar con goles y buenas actuaciones.