El técnico se mantenía invicto en el torneo

Redacción- Gilberto «Tuma» Martínez considera que triunfo de La Liga fue por desconcentraciones del cuadro de Occidente.

El estratega griego perdió el invicto del Municipal Grecia en manos del conjunto rojinegro con un marcador de 3-0 en el compromiso.

Alajuela les amargó la noche en los primeros diez minutos de juego, donde lograron enviar el balón en dos oportunidades al fondo de la portería.

Lo cual molestó notablemente al técnico principiante en el balompié costarricense, además manifestó que la desconcentración fue el factor determinante para salir goleados del reducto del cuadro alajuelense.

«Cuando un equipo no está concentrado, cuando no está claro pasan estas cosas, hay que trabajar estas cosas no tener miedo al jugar el balón, no tener ese temor ante un rival que no perdona, porque esa es la realidad.

Yo siento que hoy pecamos en concentración, de cómo pararnos y en cómo defender, lamentablemente pagamos unos errores. La diferencia es abismal lamentablemente tenemos que seguir trabajando en ciertas cosas.

Lógicamente no es bonito perder y a nadie le gusta, pero es parte del fútbol y nos ayuda a reflexionar y saber que tenemos que mejorar día a día.

Hay que ser realistas el que aprovecha y anota siempre va a hacer la diferencia y eso pesa aún más cuando no se tiene claro lo que se quiere en el momento, afirmó el Tuma Martínez.

De esta manera el técnico de las panteras griegas está consciente de que su equipo tiene mucho que mejorar para lograr ser protagonista en el campeonato nacional, pero resalta que lo lograrán trabajando día con día.

Por lo que el timonel de los griegos espera mejorar los detalles que hoy le pasaron factura para el próximo partido de la octava fecha del balompié costarricense.