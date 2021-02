Interesados con otro tipo de sangre, también pueden donar

Verifique que cumple con todos los requisitos

Redacción – El Hospital San Juan de Dios requiere urgentemente donaciones de sangre tipo O positivo (O+) debido a que se quedaron sin reservas.

Los interesados pueden solicitar una cita a través del WhatsApp 8803-4245 o haciendo click AQUÍ.

La dirección de este Banco de Sangre es en el Edificio Joissar, segundo piso, Paseo Colón, frente al Servicio de Emergencias del Hospital San Juan de Dios.

Requisitos:

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Gozar de buena salud.

Pesar más de 50 kilos o 110 libras.

Portar su cédula de identidad o cédula de residencia.

No haber ingerido licor en las últimas 24 horas.

No haber tenido ningún tipo de cirugía o gastroscopía, tatuaje o piercing en el último año.

Si es mujer no debe estar embarazada, ni en periodo de lactancia.

«Si usted quiere donar pero su tipo de sangre es diferente al O positivo no hay problema, puede gestionar su cita», indicaron desde el centro de salud.

El horario de atención del Banco de Sangre del San Juan de Dios es de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Los viernes es de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Para mayor información, puede contactarlos al 2547-8430.