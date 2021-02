El gerente siempre respaldó el trabajo de Centeno

Redacción- Víctor Cordero alaba el trabajo que realizó Walter Centeno en el equipo morado y deja en claro que él nunca hablaría mal del que fue su compañero en la institución.

El gerente deportivo del cuadro saprissista, Victor Cordero, aprovechó la presentación del nuevo estratega para evacuar las dudas alrededor del desempeño de Paté Centeno.

Donde dejó en claro que pese a todo lo que se ha dicho, el nunca hablaría mal de Walter Cento y que siempre va a sacar a relucir las cosas buenas que hizo en el equipo.

«Estamos muy claros ahorita con lo que queremos, sentimos que lo que venía haciendo Walter merecía un cambio pero en ningún momento y lo tengo muy claro porque no lo hice mientras estaba aquí y jamás espero no equivocarme no podría hablar mal de Walter.

Yo soy una persona y creo que además eso no sería digno, más bien me gusta rescartar el esfuerzo, la dedicación y todo lo que hizo por el Saprissa.

También considero y no puedo hablar por él pero a manera propia puedo decirlo considero que es un entrenador que tiene todas las de ganar.

Porque es un entrenador joven y que va a seguir creciendo, va a seguir ganando experiencia para tener nuevas y mejores oportunidades».

De esta manera, el gerente deportivo de la escuadra tibaseña dejó en claro la buena relación que sostiene con el ex estratega de los morados.

Motivo por el cual nunca hablará mal del trabajo que realizó Walter Centeno y siempre relucirán en las vitrinas del equipo los trofeos obtenidos por el técnico costarricense al mando del club morado.

Por su parte, Paté espera un día regresar al banquillo de los morados para seguir escribiendo su historia en el equipo de sus amores, pero con mayor experiencia para olvidar los fracasos que tuvo en sus dos años de gestión.