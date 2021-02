Martínez se ha ganado el cariño del liguismo

Redacción – El volante de La Liga, Alonso Martínez, asegura que no jugaría en Saprissa porque tiene los colores de Alajuelense bien puestos en su corazón.

Martínez es fiel aficionado al León desde su niñez en Isla Chira y por ello, profesa amor a la institución, donde actualmente brilla con luz propia dentro de la cancha.

A sus 22 años, el talentoso futbolista se ha convertido en uno de los chineados del liguismo, todo gracias a su garra y sacrificio dentro del terreno de juego.

En el presente Clausura 2021, el mediocampista contabiliza dos goles en 465 minutos en siete partidos disputados, donde ha cumplido con buena calificación.

Esa ganas a la hora de defender la camiseta eriza no son por casualidad, ya que el alentoso futbolista siente una enorme identificación con Alajuelense.

Por ello, le gustaría seguir los pasos de jugadores como Luis Marín, Luis Diego Arnáez, Pablo Gabas, Alejandro Morera Soto y entre otros, que dejaron la vida por el León.

Alonso Martínez habló en una transmisión de Instagram con Wílmer «Pato» López, donde aprovechó para elogiar a los manudos y de paso dejar saber su amor por La Liga.

«No jugaría en Saprissa, tengo los colores bien puestos. Me gustaría irme a un equipo a otro país. Todo el tiempo que La Liga anduvo mal siempre estuvieron apoyando los aficionados y eso no cualquier afición lo hace, creo que son la mejor de Costa Rica por mucho», afirmó con seguridad Alonso Martínez.

El futbolista espera continuar con su buen momento en Alajuelense, que actualmente es líder del campeonato con 17 puntos, algo que ilusiona a los manudos.

Declaraciones de Martínez: