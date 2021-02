Arrieta es un referente de Fútbol Consultans

Redacción – El veterano delantero nacional, Jairo Arrieta, asegura que él siempre se la ha creído y considera que un buen jugador, tanto que lo ha demostrado en la cancha.

Arrieta estuvo de invitado en el programa #EnAscenso de FUTV, el cuál le da voz a las figuras de la segunda división nacional, donde actualmente está el atacante tico.

A sus 37 años, Arrieta milita con Fútbol Consultans Desamparados, que le abrió las puertas ala ariete tras su desdibujado paso por el Deportivo Mixco de Guatemala.

Ese paso por el cuadro chapín fue el fin del delantero en el fútbol internacional, donde se dio el lujo de jugar por más de 5 años en diferentes períodos.

Su primer paso por el extranjero fue en USA donde estuvo del 2012 al 2016, donde vistió los colores del Columbus Crew, Orlando City, DC United y New York Cosmos.

Dicha etapa con la nación norteamericana fortaleció al atacante, que en el 2020 tuvo su último paso en el extranjero, donde no gozó de reflectores por causa del Covid-19.

A nivel nacional ha vestido los colores de ADG, Brujas FC, Saprissa, Herediano y San Carlos, esos pasos por estos clubes lo hicieron llegar a 112 goles en primera.

Esos números hablan muy bien del romperedes oriundo de Nicoya, Guanacaste, ya que actualmente se enfoca en aconsejar a los jóvenes de Fútbol Consultans.

Jairo Arrieta le pide a los jóvenes que sueñen con trascender y por ello, asegura que él siempre creyó ser buen jugador, por eso considera que lo ha demostrado en cancha.

«Siempre soñar en jugar un equipo grande e integrar una Selección Nacional, ir al fútbol internacional y gracias a Dios he ido quemando etapas, creo que decirle eso a los jóvenes, que sueñen, que tengan esa ilusión de trascender y lo hablo mucho con los muchachos de Fútbol Consultans y creo que soy uno de los consejeros para los jóvenes.

Pues todo lo que uno ha vivido, creo que tengo que llevarla a hablar y tratar que ellos crean en las condiciones que tengan, no solo en el equipo que estoy yo, sino que todos los jóvenes de este país que crean y tengan la ilusión de ser alguien importante en la vida, tanto en la parte académica como en la parte futbolística.

Creo que eso es importante. Siempre me la he creído, que soy bueno, creo que lo he demostrado, el tener más de 100 goles en Costa Rica, haberme ido 5 años al fútbol internacional», afirmó Jairo Arrieta a FUTV.

El atacante comparte camerino con hombres como Christian «Lula» Montero, Patrick Pemberton, César Elizondo y Jake Beckford en Fútbol Consultans Desamparados.