Redacción- ¡Ejemplar! Daniella Álvarez, ex Miss Colombia, volvió correr gracias a prótesis y motiva a otras personas.

En el 2020 sufrió la amputación de su pierna y ahora compartió un video en el que se le ve ejercitándose, emocionada por volver a correr.

A través de sus redes sociales, la joven demostró lo contrario a quienes no le daban esperanzas de realizar este tipo de deportes.

Es importante mencionar que ella compartió un extenso mensaje en Instagram en el que expresó su alegría por este logro.

“Contra todo pronóstico ¡pude trotar! Mis fisios y técnicos de prótesis nunca me dijeron que no lo lograría, pero tampoco me dieron esperanzas porque no sabían cómo se comportaría mi pie derecho, pues no ayudaría en mi propulsión”, escribió la modelo.

Finalmente, agradeció a Dios y su equipo por ayudarla en todo el proceso de sus terapias. “Gracias a Dios por la fuerza que me da cada día y a aquellas personas que confían en mí y que me impulsan a lograrlo todo más rápido”, señaló.