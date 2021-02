Redacción – El volante tico, Elías Aguilar, consiguió un golazo en dolorosa caída por 2-1 de club en la K-League 1 de Corea del Sur, donde milita desde hace varios años.

Aguilar inició el partido en el banco de suplentes, pero al minuto 22 recibió de su entrenador para entrar a la cancha en lugar de Park Chang- Hwan.

Desde su ingreso a la cancha, el jugador formado en Herediano se vio muy participativo y al minuto 28, se dio el lujo de marcar un golazo para el 0-1 de su club.

Elías aprovechó un pase de Kim Do-Hyeok para marcar un golazo tras un potente remate raso desde fuera del área, que fue suficiente para vencer al arquero rival.

Esa anotación fue celebrada por todo lo alto por el número 10 costarricense, que de esa forma inició con el pie derecho la nueva temporada 2021.

⏱️ In the match for all of six minutes and already on the scoresheet!

🇨🇷 Elias Aguilar picks up 2021 where he left off in 2020 and gives Incheon an early lead.

📺 Watch 𝗟𝗜𝗩𝗘: https://t.co/A2QSGWlehT#KLeague | #K리그 | #POHvINC pic.twitter.com/XWRbZOJq8g

— K League (@kleague) February 28, 2021