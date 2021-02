Villalobos es pieza clave del Herediano FF

Redacción – La volante del Herediano, Gloriana Villalobos, asegura que hay hombres que no les gusta que una mujer sea mejor que ellos dentro de la cancha.

Villalobos estuvo como invitada en el programa «A Fondo» de FUTV, donde dio a conocer que en sus inicios le costó encontrar una escuela de fútbol para mujeres.

Para la volante en sus días de niñez solamente se conseguía una escuela con algún contacto, por lo que inició en el deporte jugando contra hombres en el colegio.

Fue ahí donde sacó a relucir su clase en la cancha, donde siempre se destacó gracias a su gran gambeta y buen toque de balón, que le daba dolores de cabeza a sus rivales.

Esas grandes condiciones le costaron enfrentamientos con varios hombres, que no aceptaban que Gloriana fuera mejor que ellos en el deporte rey.

Inclusive, como uno de los jugadores con los que siempre se enfrentaba, hoy es uno de sus mejores amigos, algo que todavía le causa gracia a la jugadora del Herediano.

Gloriana Villalobos recordó sus inicio en el deporte, donde tuve que soportar actos de machismo dentro de la cancha, ya que los hombres no aceptaban que fuera mejor.

«No tuve la oportunidad que hay ahorita de tantas escuelas de fútbol, creo que uno pasa por una plaza de hombres como niños jugando, en mis tiempos que no fueron hace mucho, tal vez no se veía tanto, había que buscar e indagar más para poder informarse de escuelas de fútbol de niñas y entonces yo empecé jugando fútbol en el colegio con con la selección de hombres.

Más de una vez tuve un enfrentamiento algún muchacho, más bien me causa risa y siempre lo recuerda con mucha risa, porque hoy en día es mis mejores amigos. Siempre que jugábamos era un problema y yo creo que a veces a los hombres no les gusta que una mujer sea mejor que ellos y menos a esa edad, yo recuerdo que eso pasaba y todos los amigos lo molestaban», afirmó Villalobos.

La número 10 del Herediano es seleccionada nacional y estará en los dos fogueos de lujo que tendrá la Tricolor liderada por Amelia Valverde ante México en suelo azteca.