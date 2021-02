Redacción- Hace unos días el conocido youtuber Auronplay envió bendiciones al Saprissa y suerte para ganar el torneo.

Tras el gane por goleada del Saprissa al Cartaginés, liguista pide al youtuber quitar bendición al equipo morado para dárselo al León para que gane.

LEA TAMBIEN: (Fotos) Maurico Hoffmann y Ericka Morera siguen enamorados en las redes

«A BENDECIR EQUIPOS DE FÚTBOL, PUES NADA, BENDICIONES AL DEPORTIVO SAPRISSA DE COSTA RICA. OJALÁ GANE EL TORNEO», DIJO hace unos dias el youtuber.

En un video que compartió TD Más un liguista pide quitar bendición al Saprissa y dijo que: «A ver, ¿Cómo voy a desbendecir al Deportivo Saprissa y bendecir a la Liga Deportiva Alajuelense? No, no. Porque esto sería entrar en un conflicto y estamos entrando al limite de desbendecir cosas, no. Yo aquí no me meto, suerte a los dos y que gane el mejor».

La final de Liga Concacaf entre Alajuelense y Saprissa se realizará este 3 de febrero a las 9:00 pm en el estadio Alejandro Morera Soto.

La transmisión estará a cargo de ESPN y promete grandes emociones, ya que se enfrentan los dos clubes más grandes de Costa Rica.