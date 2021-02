Redacción – Marco Ureña se luce con brillante asistencia en triunfo de 0-2 del Central Coast Mariners de visita al Wellington Phoenix en la A-League de Australia.

El atacante nacional se ha ganado la titularidad en el equipo australiano, la cuál la ha recompensado con mucha garra y sacrificio dentro de la cancha.

Con su número 12 en la espalda, Ureña empieza a mostrar destellos de su calidad, lo que le han valido cientos de elogios de parte de los fanáticos de los Mariners.

A sus 30 años, el tico emprendió esta aventura por Oceanía, en la cuál parece sentirse muy cómodo y en la visita del Central Coast a Phoenix fue punto alto de su club.

Team news! An unchanged XI and bench from last Sunday's win as we prepare to take on the Phoenix. #CCMFC #WontBackDown #WELvCCM pic.twitter.com/zgbLeIK4UF

— Central Coast Mariners (@CCMariners) February 14, 2021