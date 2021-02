Parker ha recibido 11 goles en el torneo

Redacción – El técnico del Cartaginés, Hernán Medford, asegura que no mandó a la banca a Darryl Parker por sus errores en la portería del equipo brumoso.

Medford sorprendió al mandar a la suplencia a Parker en la caída por 3-1 ante Sporting FC, ya que en dicho duelo el arquero titular fue Marco Madrigal.

Para el polémico entrenador lo más importante es crear una competencia sana en el departamento de porteros de su club, por ello banqueó a Darryl.

El Pelícano siempre ha apadrinado a Parker de las críticas, por lo que la suplencia no es nada personal y más bien busca que el arquero salga de su zona de confort.

Las últimas críticas hacia Parker se dieron tras un grave error ante Herediano, lo que generó el gol de Yendrick Ruiz. Dicho duelo lo ganó el Team por 2-1 en el Fello Meza

Hernán Medford deja claro que nadie tiene asegura su titularidad en Cartaginés, por lo que espera que Darryl Parker potencie su nivel para volver al once inicial.

«Quiero que haya competencia y la gente a veces no entiende lo que es competencia, no fue por el error y él lo sabe. He hablado con Parker y sabe que en Cartaginés hay competencia, lo puse ciertos partidos y pondré a Marco Madrigal en otros.

Eso es competencia, sino el jugador se relaja y entra en confort, es una parte que yo sentí de él, cuando yo siento que un jugador está en un confort porque tiene que dar más y no lo está dando, entonces venga el otro.

Entonces cuando ya ve que ha pasado eso, él que ha venido jugando cambia su actitud, pero no es por el error, el año pasado lo apadriné ante el cuestionamiento de todo mundo, eso es para que no entre en un confort, nadie tiene la titularidad asegurada y más cuando estás en una situación así», afirmó Medford al programa Contragolpe de TD Más.

Cartaginés vive ratos turbulentos, ya que no ganan desde el 17 de enero en la fecha 2, cuando vencieron 2-1 a Guadalupe, desde ahí suman dos empates y cuatro derrotas.

Esa situación tiene muy molesta a la afición del equipo de la Vieja Metrópoli, debido que no entienden porque su club anda tan irregular, pese al gran plantel que tienen.