Rodríguez le guarda gran admiración a la capitana tricolor

Redacción – La delantera nacional, Raquel «Rocky» Rodríguez, se inspira en gran carrera de Shirley Cruz para buscar destacar en cada partido a lo largo de su carrera.

Rodríguez tiene una estrecha relación con la respetada volante de 35 años, a quién la atacante conoce desde que tenía 11 años de edad.

Ya son más de 15 años de conocer a Cruz, por lo que Raquel a sus 27 años la ve como un ejemplo a seguir, gracias a su gran carrera deportiva que ha realizado.

Para «Rocky» recibir consejos de la Capi es un honor, debido que Shirley ha pasado grandes momentos en su carrera, los cuáles hoy intenta seguir Rodríguez.

Actualmente, Raquel es ficha del Portland Thorns FC de la NWSL de USA. Mientras que Cruz también milita en la misma división de la delantera, pero con el OL Reign.

Las ticas ya han tenido el chance de enfrentarse en suelo norteamericano. Ese duelo resultó interesante para «Rocky», ya que se vio cara a cara ante su referente.

Raquel Rodríguez conversó con AMPrensa.com y asegura que la referente del fútbol femenino costarricense la ha ayudado mucho, por lo que le guarda mucha admiración.

«A Shirley yo la conocí cuando tenía 11 años y yo creo que ella ha vivido o vivió lo que yo estoy viviendo hace muchos años atrás, entonces para mí de vez en cuando ella me aconseja o las veces que me ha aconsejado me ayuda mucho, porque ella ya pasó por donde yo he pasado y estoy pasando.

Entonces siempre va ser una referente para todas nosotras y es interesante que ahora estamos jugando en contra verdad, porque Shirley es una referente para mí y aparte de eso tenemos una gran amistad que va perdurar por siempre», afirmó Rocky Rodríguez a AMPrensa.com.

Rodríguez y Cruz se alistan para ver acción con La Sele femenina en los próximos dos fogueos ante México del próximo 20 y 23 de febrero.

Dichas futbolistas son piezas claves en el engranaje de Amelia Valverde, eso sí, también hay figuras como Melissa Herrera, Gloriana Villalobos y compañía.

Declaraciones de Raquel Rodríguez a AMPrensa.com: