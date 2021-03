Suárez vive su primer torneo en la primera división

Redacción – El joven volante de La Liga, Aarón Suárez, se llena de confianza para buscar destacar con el León a sus 18 años dentro del terreno de juego.

Aunque hizo gran parte de sus divisiones menores en Saprissa, el «cachorro» nacido en 2002 decidió aceptar una oferta de los manudos hace más de un año y medio.

Ese cambio de equipo le dio un giro positivo a Suárez, que está feliz en La Liga, gracias a los minutos a la confianza que le han dado para demostrar su calidad.

La Trinidad de Moravia fue el lugar donde creció la perla eriza, que vive su primer torneo como erizo y afirma que en Alajuelense los jóvenes cargan con responsabilidades.

Según el futbolista estar en La Liga le ha ayudado a realizar muchos cambios en la parte física, técnica y táctica, han sido parte de los campos que se ha potenciado.

En lo que va del Clausura 2021, el juvenil suma un total de 50 minutos en cuatro partidos, lo que lo ha motivado para buscar ganarse un lugar en el esquema erizo.

Aarón Suárez asegura que está muy feliz en Alajuelense y espera seguir viendo minutos en la máxima categoría con el campeón nacional.

«A pesar de que somos jóvenes, siempre cargamos con cierta responsabilidad y siempre la vamos a seguir cargando, porque así en el fútbol y creo que la responsabilidad nunca se va, pero estamos felices con eso.

De un tiempo para acá he sentido muchos cambios físicamente, también la parte técnica y táctica, la verdad me siento muy contento. Todos los compañeros me apoyan y también el cuerpo técnico, jugar minutos en primera hace que uno crezca más en confianza. Ya todos sabemos la idea de juego del profe», dijo Suárez.

Suárez forma parte de los jóvenes de Alajuelense, que se han encargado de demostrar que los manudos cuentan actualmente con la mejor cantera de Costa Rica.