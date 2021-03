Redacción – La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) dio su veredicto sobre la vacuna de AstraZeneca: una vez más avala este fármaco tras una investigación por los casos de coágulos sanguíneos en diferentes zonas del continente.

Este jueves brindaron una conferencia de prensa, donde la directora de la EMA, Emer Cooke, reafirmó que «es segura y eficaz».

«No se ha demostrado que la vacuna aumente los trombos. Pero sigue habiendo incertidumbres, hemos visto algunos casos raros, de coagulación intravascular, pero no hemos concluido con certeza que estos casos estén relacionados con la vacuna: vamos a seguir la vigilancia. Dado que el Covid-19 también es una causa de trombosis, se puede decir que la vacuna reduce estos riesgos», dijo la presidenta del comité de riesgos de la EMA, Sabine Strauss.

Cooke agregó que también investigan las relaciones con posibles casos de trombosis y las cuatro vacunas aprobadas por la EMA: AstraZeneca, Moderna, Pfizer y Janssen.

