Aguilera es una de las grandes promesas erizas

Redacción – El joven volante manudo, Brandon Aguilera, revela que Geiner Segura es muy detallista y se queda con los jóvenes trabajando tiempo extra en las practicas.

Aguilera está agradecido con el asistente técnico de Andrés Carevic, debido que siempre busca pulir los pequeños detalles, los cuáles se ignoran en muchas instituciones.

Para el oriundo de Naranjo, el trabajo de la mano derecha del timonel erizo es digno de resaltar en La Liga, gracias a su dedicación para colaborar con los «cachorros.

A sus 17 años, Aguilera es uno de los grandes beneficiados del trabajo de Segura, que le ha ayudado a pulir su talento con una guía para potenciarlo de forma considerable.

Desde enseñarle a jugar con ambas piernas hasta abordar todos los principios básicos de juego, son parte de esos consejos del «fantasma» a Aguilera, que le agradece la ayuda.

Según el mediocampista nacido en el 2003, esa labor de Geiner es la que le ha valido cientos de méritos de parte del liguismo, que está fascinado con su trabajo.

Brandon Aguilera conversó con AMPrensa.com y reveló el importante papel que cumple Geiner Segura en la formación de los jóvenes de Liga Deportiva Alajuelense.

«Cada quién tiene su campo y pone su granito de arena para que el club funcione bien. Geiner es mucho con los detalles, con los pequeños detalles que tal vez uno no se fija, Geiner Segura muy detallista y con los jóvenes se queda tiempo extra trabajando, de verdad es un apasionado por el fútbol y creo que eso nos ayuda mucho.

Eso creo que le da muchos méritos a él. Uno de los consejos que me ha dado personalmente, es que juegue con las dos piernas, porque si ven yo soy muy zurdo y desde que él llego he venido trabajando la derecha, que juegue rápido, que sepa acomodarme, perfilarme y todos esos principios juego.

Geiner me los explica y me los enseña, no es algo que solo lo dice, sino que saca el tiempo para ejecutarlo al lado de uno, eso es algo muy bueno para mí y el resto de los jóvenes del equipo. Sin dudas, que Segura es clave en el equipo», afirmó Brandon Aguilera a AMPrensa.com.

A su corta edad, Brandon ya cuenta en su currículo con un título nacional y una Liga Concacaf con el Equipo de su Gente, algo que lo ilusiona de cara al futuro con el León.