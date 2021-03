Podrían verse forzados a reprogramar encuentros del torneo nacional

Redacción- Agustín Lleida asegura que en La Liga no solo piensan en el beneficio propio, sino también intentan hacer lo mejor posible para la Selección.

El gerente deportivo del cuadro manudo deja en claro su deseo de que los combinados nacionales tengan buen rendimiento.

Tanto a nivel mayor como en el caso del la Preolímpica, misma que se disputará un puesto hacia las justas de Tokio 2021 en el presente mes de marzo.

Por lo que los rojinegros podrían sufrir varias bajas cuando el seleccionador Douglas Sequeira de a conocer la lista de jóvenes.

Debido a que habitualmente aportan ocho futbolistas distintos, como lo son Fernán Faerrón, Alexis Gamboa, Ian Smith, Yurgin Román, Bernald Alfaro, Barlon Sequeira, Alonso Martínez y Jurgens Montenegro.

«Nosotros pensamos mucho en la Selección también, tenemos mucha ilusión como club de que la Selección Olímpica pueda clasificar, de hecho tanto es así que te puedo decir que hoy no está Bernald Alfaro en la lista de convocados porque no queríamos arriesgarlo, porque no estaba al 100 y ponerlo hoy podía hacer que tuviera una molestia y se quedara fuera de la lista y eso es un sueño para él, es muy importante para Costa Rica».

«Casi que diría que estamos poniendo por delante los intereses de la Selección a los que tiene La Liga en este momento, entonces estaremos ahí apoyando y Carevic siempre consiente de que esto es una oportunidad importante para los chavales, para Costa Rica y entendemos la situación», aseguró el español.

Por su parte el León también aportaría tres futbolista a la Tricolor mayor que disputara dos juegos amistosos en territorio europeo.

Mismos en los que Ronald González estaría llamando a nombres como el de Leonel Moreira, Bryan Ruiz y Johan Venegas.

Aunado a estos nombres también se encuentra el del hondureño Alex López, quien es seleccionado habitual de su país.