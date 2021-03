Racha de cinco jornadas sin ganar ha generado que sus perseguidores lo alcancen en puntos

Redacción- Alejandro Gómez es claro en que Saprissa no debe estar atravesando el difícil momento que viven en la actualidad.

Debido a que los tibasños contabilizan una seguidilla de cinco partidos sin poder conocer la victoria, situación por la que han perdido terreno con respecto a otros clubes.

Puesto que el Monstruo se encuentra en el tercer lugar de la clasificación con 19 puntos de 42 posibles.

Misma cantidad a la que llegaron Herediano y San Carlos con sus triunfos del pasado sábado, además del caso de Jicaral que también suma esa cantidad de unidades aunque tropezaron el fin de semana ante Limón FC.

Situación que no tiene nada contenta a los seguidores del Monstruo ni a sus mismos futbolistas como lo evidencia del guardameta Gómez.

«Somos claros de que Saprissa no puede estar en esta situación y salimos molestos porque somos jugadores ganadores, nos molesta cuando no conseguimos la victoria, pero más que eso lo que hablamos es de la forma en la que perdemos, nosotros todos los partidos nos toca llevar el peso de los encuentros y lastimosamente cometemos un error y nos lo cobran, ahora lo que queda es enfocarse en esta semana, en este parón que tenemos, en trabajar y estar mentalizados en que vamos a ganar, nosotros somos los responsables de esto, somos también los responsables de sacar el equipo adelante».

«La verdad Saprissa no tiene que estar en esta situación tan complicada, pero estamos claros de que nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad y salir adelante, somos los que estamos en la cancha, no hay más, entonces no nos gusta estar en esta situación pero siento que todavía estamos ahí, no nos han desplazado, entonces mientras tengamos opciones vamos a seguir luchando, porque somos Saprissa y Saprissa tiene que pelear siempre por los primeros lugares», mencionó el arquero morado.