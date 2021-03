Robinson no ocupa plaza de foráneo en el Comunicaciones

Redacción – El defensor nacional, Alexander Robinson, valora opción de defender en un futuro los colores de la Selección Nacional de Guatemala de forma oficial.

Cansado de esperar un llamado a La Sele, Robinson se plantea llegar a defender en un futuro cercano al combinado chapín, ya que posee la nacionalidad guatemalteca.

Robinson cuenta con doble nacionalidad (tica y chapina) desde hace varios años, por lo que no vería mal jugar con los «quetzales», que son liderados por Amarini Villatoro.

Hace unos años atrás, cuando vistió los colores del Antigua, Alex recibió una propuesta del entrenador anterior de la Selección chapina, pero por varias razones no se dio.

Ahora a sus 32 años y vistiendo los colores del Comunicaciones hacen que Robinson se vuelva a ilusionar con representar en un futuro a un país que le tiene mucho cariño.

En el cuadro crema, Alex no ocupa plaza de foráneo. Es tan grande el respeto que tiene Robinson por Guatemala, que ya se sabe el himno de la nación.

Incluso, en su debut con Comunicaciones ante Xelajú se le vio con la mano en el pecho entonando las notas del himno guatemalteco, lo que causó asombro en muchos.

Pero no solo eso, ya que el defensor contó a AMPrensa.com, que cuando alguien se nacionaliza en Guatemala no aparece como tal, sino que aparece como si hubiera nacido en el país centroamericano, por lo que eso lo emociona más. Robinso

Alexander Robinson se mentaliza en alcanzar pronto su mejor nivel y así llamar la atención del timonel chapín, que le de la opción y de esa forma valorar jugar con el país.

«Tengo doble nacionalidad, actualmente me estoy aprendiendo el himno de Guatemala, eso es respeto, aquí diferente a otros países cuando se nacionaliza aparezco como si hubiera nacido acá, no aparezco como nacionalizado, sino que aparezco como chapín, es un poco de respeto y cultura también.

Ya anteriormente cuando estuvo con Antigua me habían dicho la posibilidad de estar en la Selección de Guatemala, en su momento lo estaba pensando, no estaba en mis planes en ese momento, pero si ahora se da veremos que pasa. Mi meta es ser campeón con el Comunicaciones, jugar y si me va bien habría que ver la opción.

Sé que apenas estoy comenzando nuevamente acá, pero si habría que valorarlo. Pero no puedo ocultar que otro país se fije en uno es de mucho orgullo, ahora hay que volverlo a ver si se llega a dar la oportunidad y si se da me voy a sentir muy orgulloso, volvería a valorar la posibilidad, porque si le tengo cariño al país también», afirmó Alexander Robinson en una conversación con AMPrensa.com.

El zaguero de 32 años puede ser elegible sin problemas por Guatemala, ya que nunca ha jugado un partido oficial con la Selección de Costa Rica.

En el pasado varios ticos han estado en la órbita del combinado chapín, pero al final no se concretaron sus llamados, tal y como lo son Anllel Porras y Andrés Lezcano.