Colocó el nombre del país muy en alto al ganar una medalla de oro en el Juegos Panamericanos de Lima 2019

Redacción- Andrea Vargas envía un gran mensaje de reflexión en el Día Internacional de la Mujer.

La campeona Panamericana recordó varias frases negativas que ha recibido en la búsqueda por cumplir sus sueños. Tanto a nivel deportivo, como en el ámbito profesional y, más aún, luego de convertirse en madre.

Por lo que la corredora de salto de vallas aprovechó este 8 de marzo para publicar un mensaje de motivación dirigido hacia todas las mujeres, quienes en pleno siglo XXI siguen sufriendo de desigualdades, violencia y discriminación por parte de la sociedad en general.

«El día a internacional de la mujer es un día para la reflexión, sobre las luchas individuales y sociales que enfrentamos. Cuántas veces me dijeron que no podía ser campeona? , cuántas veces le dijeron a mi mamá que no podía ser entrenadora? , cuántas veces dijeron que no podía seguir corriendo por ser mamá? , cuántas veces me dijeron que no podía ser abogada? . Ni yo ni mi familia jamás tomamos un rol de víctimas sino de guerreras en busca del balance por la igualdad de oportunidades, y transformamos cada No en un Sí podemos», aseguró en su perfil de Facebook.

Vargas es una de las atletas ticas más destacas en la actualidad gracias al rendimiento mostrado tanto en competiciones nacionales como internacionales.

Mismas en las que ha logrado poner el nombre del país en lo más alto y dejarse un boleto hacia las justas olímpicas de Tokio 2021.