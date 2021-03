Rodríguez es uno de los líderes del Monstruo

Redacción – El delantero morado, Ariel Rodríguez, señala que no puede decir que algún jugador está quedando debiendo en el plantel en el presente certamen.

Rodríguez deja claro que es consciente que no puede culpar a ningún compañero de las críticas que ha recibido Saprissa, tras la caída de 1-2 ante Grecia en La Cueva.

Dicha caída ante los de Occidente han generado un mar de cuestionamientos hacia los jugadores morados, que se han acuerpado dentro del camerino.

Para el atacante de 33 años, la responsabilidad en Saprissa es distribuida de forma general, personal y grupal, por lo que buscarán unirse más que nunca.

Los morados ocupan el segundo lugar de la tabla de posiciones con 18 puntos, lo que los ha dejado a 10 unidades de Alajuelense, actual líder e único invicto del torneo.

Es por ello, que el saprissismo está furioso con sus jugadores, por eso Rodríguez es autocrítico y señala que todos deben ayudar para sacar adelante a la institución.

Ariel Rodríguez habló en conferencia de prensa y asegura que no puede culpar a ningún compañero del mal momento que atraviesan los liderados por Roy Myers.

«No podemos decir que estamos quedando debiendo, a veces si hay momentos en que algún jugador no está bien y eso es normal, todo el fútbol mundial pasan esas cosas y lo que yo digo es que hay responsabilidades generales, personales y grupal, que tenemos que hablarlas dentro. En bola muerta todos tenemos que estar ayudándonos.

Yo no puedo venir a culpar a un jugador acá, sino que tenemos que estar atentos en la línea y todo el grupo atento para que no nos pasen esas cosas, eso es a lo que me refiero cuando digo que nosotros como grupo tenemos que hablarlo.

A veces un jugador no ande bien, pero eso es normal y no puedo señalar a ningún jugador. Es un deporte grupal y lo veo así por ese lado», dijo Rodríguez.

Las últimas horas han sido complicados para los morados, ya que han tenido que soportar una ola de críticas, por lo que buscarán enrumbar el camino.