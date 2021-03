Rodríguez es una de las voces de mando en el Monstruo

Redacción – Ariel Rodríguez asegura que ya ha pasado por donde asustan en el Saprissa, por eso se ha convertido en una voz de mando en el camerino morado.

El atacante tibaseño deja las excusas de lado y deja claro que un equipo como el Monstruo es imposible que se permita caer en dos juegos al hilo en el campeonato.

Los morados han tenido una semana llena de críticas, debido a la caída por 1-2 ante Grecia en La Cueva, la misma tiene muy enojada a la afición saprissista.

Para el delantero de 32 años, lo más importante es unirse y enfrentar de buena forma las situaciones difíciles, las cuáles están atormentado a la institución.

Es por eso, que Ariel deja claro que los hombres de experiencia que han vivido momentos complicados en el club, deben ser los líderes para sacar adelante al plantel.

La idea principal es no caerse en medio del certamen, por lo que en el cuadro liderado por Roy Myers se mentalizan en ganar cueste lo que cueste en la visita a Jicaral.

Rodríguez habló en conferencia de prensa y afirma que deben dejar de lado todo lo malo que han vivido, con el fin de acercarse poco a poco al primer lugar del torneo.

«Eso es imposible permitir dos juegos sin ganar, yo ya he pasado por donde asustan acá en Saprissa, he pasado situaciones difíciles y sabemos como sacarlas adelante, entonces jugadores que ya hemos pasado por eso tenemos que dar esa voz en el camerino, porque por dicha tenemos varios jugadores de mucha experiencia.

No nos podemos caer, ósea es difícil y no vengo a poner excusas, no podemos seguir dejando puntos en nuestra casa, es complicado. Pero tenemos que trabajar, tenemos semana larga, tenemos que plantear bien para ir a Jicaral y tenemos que ir por los tres puntos, no podemos pensar que el sol y el otro, debemos ganar.

Debemos ir directamente a pelear los tres puntos, porque no podemos dejar esa ventaja porque nosotros también queremos pelear por el primer lugar, son amplios los números, pero siempre tenemos que ser positivo, cambiar la mentalidad y acercarnos a ese primer lugar», dijo Ariel Rodríguez.

El Monstruo viajará a la Península de Nicoya para enfrentar a Jicaral el próximo domingo 14 de marzo a las 3:00 de la tarde en un juego valido por la fecha 13.