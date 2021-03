Europeos jugaron con un equipo alternativo debido a que se encuentran en medio del proceso eliminatorio hacia Catar 2022

Redacción- El asistente técnico de Bosnia y Herzegovina, Elvir Rahimić, considera que la Tricolor es un equipo serio y que cuenta con grandes jugadores.

Así lo manifestó luego del empate por marcador de 0-0 entre la escuadra báltica y el conjunto nacional, duelo que tuvo que dirigir él ante la ausencia del estratega Ivailo Petev.

Juego amistoso que se realizó en la ciudad de Sarajevo y que los europeos enfrentaron con un cuadro alternativo.

Puesto que el pasado miércoles tuvieron un juego por las eliminatorias de la UEFA de cara al mundial de Catar 2022.

Además de que el próximo miércoles tendrán que recibir a la campeona del mundo, Francia, también por eliminatorias.

No obstante, pese a jugar este choque sin sus principales figuras, La Sele no logró pasar de la igualdad por en la pizarra.

«El partido fue difícil, sin demasiadas oportunidades. Muchas peleas, duelos, muchos errores de ambos lados. Nuestro objetivo es siempre ganar y los jugadores hicieron todo lo posible. Contamos con ellos, por eso este juego nos mostró algunas cosas que tenemos que arreglar, pero lo que tenemos a nuestra disposición. Es cierto que nuestro hándicap fue la ausencia del entrenador Ivaylo Petev».

«Costa Rica es un equipo serio que tiene buenos jugadores. Es difícil jugar contra un equipo así, y también hicimos un nuevo equipo. No me gusta destacar a nadie en particular, todos dieron todo lo que pudieron en este momento. Nos espera un partido con Francia y espero que estemos todos sanos y preparados», manifestó Rahimić.