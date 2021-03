Barrantes pide a comisión de arbitraje que le den charlas a los árbitros

Redacción – El veterano volante morado, Michael Barrantes, denuncia que árbitro lo insultó y retó a irse a la calle en duelo ante Jicaral, que acabó en empate de 0-0.

Barrantes alzó voz y dejó saber su descontento por el trabajo de los silbateros en la Península de Nicoya, ya que sucedió un episodio que habla muy mal del fútbol tico.

Aunque en su carrera siempre ha evitado hablar de los árbitros, el volante dio a conocer una situación que considera como dañina, porque es inaceptable que suceda.

Según el mediocampista tibaseño, en una jugada contra Kennedy Rocha de Jicaral, hubo un intercambio de palabras entre ambos futbolista, lo que molestó al referí.

💥 Michael Barrantes afirma que el árbitro asistente lo retó a verse afuera de la cancha pic.twitter.com/ScZGHyh7gZ — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 14, 2021

Ricardo Martínez, árbitro asistente dos, le dijo a Rocha que se dejara a Barrantes, porque era un tonto y que no sabía que se creía el referente del Monstruo.

Esa acción generó que caldearan los ánimos en la cancha, lo que llevó que el línea amenazara a Michael invitándolo a ir a la calle y darse de golpes, acompañado de insultos.

Lea también: Jicaral se hace respetar y demuestra que el Monstruo no asusta a nadie en el torneo

Ricardo Blanco es testigo de los hechos. En dicho duelo entre morados y peninsulares también estuvo en el cuarteto arbitral: Hugo Cruz, Danny Lobo y Osvaldo Luna.

Michael Barrantes conversó con Tigo Sports y relató todo lo sucedido, por lo que pide respeto para él y los demás jugadores de los restantes clubes de la primera división.

«Lo del árbitro fue dañino. Yo nunca he sido de hablar de los árbitros, pero la verdad es que este señor se pasó de tono, si se le puede llamar señor, porque yo si tengo el respeto hacia las personas, eso fue lo que me inculcó mi familia. Fue una jugada que tuve con Kennedy Rocha, intercambio de palabras de un partido de fútbol.

El desde la banda se ponía a decirle a Rocha que no se dejara de mí, el asistente del otro lado, se puso a decir que no dejara de mí, que era un tonto y quién sabe que me creía yo. Yo creo que eso no está bien y aparte de eso después de que hice el reclamo. Se pasó de tono y me dijo unas palabras que no puedo decirlas en vivo.

Pero si me retó de que nos viéramos en la calle, la verdad que hoy no me voy a quedar callado, yo no voy a mentir, estaba el señor Hugo Cruz, que sé que no va hablar, pero estaba mi compañero Ricardo Blanco, apenas el asistente cuando le hice la observación, ahí él se volvió loco y fue cuando me dijo que nos viéramos en la calle.

Esto no es solo porque sea yo o porque sea Saprissa, sino que eso mismo puede pasar y me imagino que puede pasar con otros equipos. Si le faltan el respeto a un jugador que lo voy a decir humildemente que tiene su trayectoria y recorrido, yo creo que a una institución, no me quiero imaginar lo que podrían decirle a ellos, esto hay que pararlo y no puede seguir sucediendo», afirmó Barrantes a Tigo Sports.

Sin dudas, que episodios como los que denuncia el volante de 37 años son inaceptables, por lo que se podría venir una investigación de los hechos relatados.