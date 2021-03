Aguilera es una de las grandes promesas de Alajuelense

Redacción – El joven volante manudo, Brandon Aguilera, asegura que Alex López es su papá dentro y fuera de la cancha, por eso señala que le debe mucho al catracho.

Aguilera está muy agradecido con el mediocampista hondureño, que se ha convertido en una pieza fundamental en el desarrollo de la perla de 17 años del León.

Según el «cachorro» erizo, López lo cuida, lo lleva a todas partes y dentro de la cancha le dice que debe hacer, con el fin de que mejore sus notables condiciones.

Esos consejos motivan de gran manera al oriundo de Naranjo, que considera al «ingeniero» como su mejor amigo dentro del camerino del Equipo de su Gente.

Para el talentoso joven erizo tener como mano derecha a López es muy especial, ya que ha logrado entablar una comunicación bastante fluida con el nacido en Tegucigalpa.

Inclusive, en la pasada fecha donde el León venció de visita por 1-5 a Pérez Zeledón, Aguilera llamó primero a su familia, pero instantes después se comunicó con López.

Durante esa charla con el hondureño, Brandon recibió consejos y felicitaciones de parte del catracho, confía plenamente en la promesa de Alajuelense.

Brandon Aguilera conversó con AMPrensa.com y brindó detalles de su gran relación con Alex López, con quién tiene una gran amistad, que crece cada vez más.

«Alex López es mi papá dentro y fuera de la cancha, le debo mucho a él. Me lleva a todo lado, me cuida y en la cancha me dice lo que tengo que hacer para mejorar, el fin de semana pasado que jugamos en Pérez Zeledón, obviamente yo hablé con mi familia y hablé con ellos, pero después el que llamé fue a Alex.

Ahí me estuvo comentando que como estuve, que lo hice muy bien, que tengo que mejorar en eso y cosas así. Alex es muy buena persona, un gran futbolista y es mi mejor amigo. Ser alguien joven es solo un número, pero al tener el apoyo de un jugador de la talla de Alex es algo que me ha ayudado a mejorar», afirmó Aguilera a AMPrensa.com.

El jugador nacido en el 2003 fue formado en la cantera de Carmelita, pero desde hace más de un año forma parte del Equipo de su Gente, donde está muy feliz.