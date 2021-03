Redacción. La congresista de Restauración Nacional, Floria Segreda, criticó fuertemente que se estableciera como requisito que las tobilleras fueran de 130 gramos en la licitación y que no se aprobaran estudios técnicos.

Segreda mencionó: “me sorprende ver como cada semana los medios de comunicación revelan una nueva pifia de la ministra Fiorella Salazar, cómo puede ser posible que un asunto que es de seguridad nacional sea un vacilón para este gobierno”.

En las últimas horas, medios de comunicación han dado a conocer nuevas irregularidades en torno al programa de tobilleras electrónicas.

La congresista declaró: “cuando pienso que ya no puede haber algo peor, relacionado con este tema, Fiorella Salazar y Ministerio de Justicia no dejan de sorprendernos, pero lo que más sorprendente aun es que Carlos Alvarado sea su cómplice y no haga nada al respecto”.

Segreda ha venido solicitando la renuncia de Salazar desde hace muchos meses, incluso ha puesto mociones para que la llamen a comparecer sobre este mismo, sin embargo, el Gobierno no ha tomado la decisión de despedirla.