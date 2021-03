Costa Rica firmó un acuerdo para adquirir dosis de esta empresa

Redacción – La vacunación con las dosis de AstraZeneca se ha puesto en pausa en diferentes países de Europa debido a diferentes casos de supuestas reacciones de pacientes que fueron inmunizados.

Sobre ello, el ministro de Salud, Daniel Salas, se refirió a la situación y las investigaciones entorno a esta formulación desarrollada en conjunto con la Universidad de Oxford.

En Dinamarca, una mujer falleció por coágulos sanguíneos tras la aplicación de la vacuna. En otras zonas también se han presentado pacientes con coágulos, lo que mantiene alertas a al menos 10 países en Europa.

El jerarca resalta que no hay pruebas científicas de que estos casos sean efectos adversos tras la vacunación con las dosis de AstraZeneca.

«Hay que ser muy contundentes. La aparición de coágulos sanguíneos es un fenómeno que no es infrecuente. Es frecuente, independientemente que se esté vacunando o no. No hay, en este momento, ningún vínculo demostrado científicamente entre la aplicación de la vacuna y la aparición de los coágulos sanguíneos. Los países han decidido poner en pausa la vacunación de AstraZeneca para avanzar con las investigaciones respectivas. Actualmente no existe nada que diga que la vacuna provocó la aparición de coágulos», indicó Salas en conferencia de prensa.

Costa Rica obtendrá 7.130.025 dosis por tres diferentes mecanismos a lo largo de este 2021.

La mayoría son a través del acuerdo con Pfizer-BioNTech, pero también le compró 1.092.000 dosis a AstraZeneca y el mecanismo Covax entregará al país 254.400 vacunas de la misma empresa.