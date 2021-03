Solicitan también el bloqueo de In Driver

Redacción – La Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP) solicita a la Procuraduría General de la República, bloquear las aplicaciones y demandar formalmente a las empresas como Uber y Didi, las cuales brindan el servicio de transporte remunerado de personas a través de apps y plataformas tecnológicas.

Pese a que estas aplicaciones son de preferencia de muchos ciudadanos, el objetivo es que se resuelva el cierre definitivo de esas operaciones en el país, ante la omisión de estas empresas de cesar sus operaciones, según indica el CTP.

Como se mencionó, la Junta solicitará al Regulador General de los Servicios Públicos que le ordenen a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) el bloqueo de las apps Didi, In Driver y Uber en Costa Rica.

El director ejecutivo del CTP, Manuel Vega, afirma que están preocupados «por el riesgo que corren las personas a la hora de transportarse en un vehículo no autorizado, como por ejemplo el no tener las pólizas o viajar en unidades que no van a una revisión técnica dos veces al año».

«No sabemos si cuentan con la pólizas y Riteve al día, por ejemplo. Datos que tenemos nos indican que a nivel nacional hay alrededor de unas 50 mil personas se dedican al transporte ilegal, ya sea en automóvil, busetas, microbuses, motocicletas e incluso, algunos autobuses que ya cumplieron su vida útil se utilizan para la piratería, poniendo en riesgo la integridad de todas las personas», indicó Vega.

El jerarca destaca que son 11.400 personas concesionarias del servicio formal de taxi quienes se están viendo afectados desde los últimos seis años desde la llegada de las apps.

La representante del sector de taxistas de la Junta Directiva del CTP, Leda Mora, pide a la Dirección de Tránsito que intensifiquen los operativos en las vías del país para «combatir la prestación ilegal de servicios».