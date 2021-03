Arreola y su familia están fascinados con el cariño del liguismo hacia ellos

Redacción – El defensor mexicano Alajuelense, Daniel Arreola, está muy feliz en el país y se declara enamorado del liguismo por su gran pasión hacia el León.

Arreola define como un matrimonio muy bien consolidado su relación con los fanáticos erizos, que cada vez que lo ven en la calle le dan al azteca palabras de aliento.

A sus 35 años, el azteca encontró en Alajuelense un hogar y por eso deja claro que el cariño de la gente lo ha llevado a rendir mejor dentro de la cancha.

En el presente torneo de Clausura 2021, Arreola suma un total 870 minutos en 10 juegos, donde también suma un gol, el cuál consiguió ante Guadalupe FC en la fecha 10.

Esos números hablan muy bien del defensor, que base de esfuerzo y garra se ha ganado a a la afición del León, que se caracteriza por su aliento incondicional al equipo.

La misión del futbolista es conseguir cosas importantes con Alajuelense, por lo que se siente con muchas ganas de triunfar, tal y como lo hizo en la pasada Liga Concacaf.

Cuando tan solo tenía varias semanas en la institución, Daniel formó parte del plantel erizo que venció 3-2 al Monstruo en la final regional, donde fue jugó los 90 minutos.

En la previa de ese juego fue testigo del gran apoyo de los liguistas, lo que lo terminó de enamorar por completo, por lo que quiere trascender con el equipo.

Daniel Arriola asegura que se encontró en los manudos algo que no imaginaba, por eso deja claro que está comprometido al triple con la escuadra eriza.

«Fue encontrarme con algo tan bonito que no me imaginaba, si me lo platicaban no lograba ver la magnitud de lo que es y el día a día, estar acá y ver eso en las redes sociales, la calle y donde uno de repente puede ir, ver a toda esa hinchada desbordada de pasión y en la final de la Liga Concacaf lo demostraron.

A mí no me había vivir eso acá en el país y cuando lo viví al tener esa afición, es un matrimonio bien consolidado, donde automáticamente uno se enamora y se apasiona de esas cosas, que hacen que uno se comprometa al triple más de lo que ya está.

Para darle a esa afición y esa gente todo lo que ellos esperan de uno, seguir viendo su equipo arriba peleando campeonatos, levantando la copa y hay que ir día a día. Si visualizo en un futuro todo lo que conlleva, ojalá pronto puedan tener accesos a los estadios la gente, porque hacen más lindos lindos los partidos», dijo Arreola.

El mexicano vive su primera aventura lejos de su país, por lo que vivir esta aventura en Alajuelense y su gente es algo que lo tiene con la motivación al tope fecha a fecha.