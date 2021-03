México acabó sueño tricolor de asistir a Tokio 2021

Redacción – El técnico de La Sele Preolímpica, Douglas Sequeira, dice que del grupo de 20 jugadores no tiene quejas, ya que considera que se han comportando muy bien.

Pese al ridículo patrio en el Preolímpico de la Concacaf, Sequeira acuerpa a sus jugadores, que no pudieron hacer nada para evitar la caída por 0-3 ante México.

La responsabilidad de este fracaso es asumida por el timonel, que deja claro que tenía con un grupo de mucha calidad, pero que se unió a la lista de fracasos patrios.

Costa Rica sumará otras olimpiadas sin ir en el deporte rey, debido que desde que Atenas 2004 se han visto las justas por televisión, demostrando así mal nivel patrio.

Pese al amargo sabor de la eliminación, el estratega señala que a estos seleccionados Sub-23 no se les acaba ahí el tema de La Sele, porque según él serán muy exitosos.

La lista para disputar el certamen fue la adecuada para Douglas, que asegura que no tiene quejas de sus muchachos, pese que muchos mostraron un pésimo nivel.

Ian Smith, Yurguín Román y Marvin Loría, son algunos de los más cuestionados por la afición costarricense, debido a su desdibujado nivel en el certamen regional.

Douglas Sequeira habló en conferencia de prensa y afirma que no ve tantas diferencias con la calidad de sus jugadores con las de otras selecciones del área.

«Soy muy respetuoso del comentario que hagan las demás personas, yo si sé la responsabilidad que tengo, la responsabilidad que tenía con un grupo de jugadores que son muy capaces, que van a estar en selecciones y que son jugadores no se les termina aquí la camisa de la Selección, van a estar en selección mayor.

Van a lograr muchas cosas individual y grupalmente, entonces del grupo no tengo quejas, se han comportado muy bien y ahora solo cerrar bien el próximo miércoles. Yo confíe en estos 20 jugadores y no fue fácil definir, yo escogí estos 20 jugadores y no tengo ninguna queja de ellos, ya el análisis individual queda al interno del grupo.

Yo no veo tanta diferencia, respeto al fútbol mexicano, estadounidense y al fútbol de República Dominicana, hay grandes jugadores pero nosotros lo tenemos y en el fútbol a veces pequeños detalles marcan la diferencia, si empezamos a desmenuzar hay muchos errores que se nos viene abajo el marcador», dijo Sequeira.

La Sele Sub-23 cerrará su participación en el Preolímpico de la Concacaf el próximo miércoles 24 de marzo a las 4:30 pm ante República Dominicana.