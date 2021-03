«El Covid-19 no va a entender que estamos en Semana Santa», indica el secretario general

Redacción – El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae) lamenta que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) haya pausado la vacunación de primeras dosis a personas del grupo dos -personas de la tercera edad y mayores de 58 años-.

El secretario general, Lenin Hernández, afirma que es una decisión desacertada.

«En este momento, hay que aprovechar para vacunar a la mayor cantidad de gente que está en condición de vulnerabilidad, de acuerdo a la escala de priorización. El Covid-19 no va a entender que estamos en Semana Santa y que en ese período no hay que contagiarse, el Covid-19 no actúa de esa manera», indicó Hernández.

El 18 de marzo anterior, la CCSS comunicó que harán una pausa y no vacunarán a nuevos pacientes mayores de 58 años hasta el 31 de marzo. Aplicarán únicamente segundas dosis a pacientes que ya fueron vacunados una vez.

Hernández agregó que, al haber recurso humano, insumos y capacidad instalada, se debe continuar con el proceso de inmunización.

El secretario general resalta que se acerca la época lluviosa, lo que puede provocar un aumento de casos de Covid-19, pues se presume que la época seca influye en la disminución de contagios.

«Estamos a las puertas de estar en ese momento climático que va a variar completamente el modo de comportamiento de nosotros y del mismo virus», concluyó.