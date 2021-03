Redacción – Los fanáticos del Central Coast Mariners premian a Marco Ureña con su primer galardón, gracias a su destacado desempeño con la camiseta del club australiano.

La gran labor de Ureña en el empate de 1-1 de su club ante el Melbourne Victory el fin de semana pasado, le valió al nacional para ganarse un reconocimiento.

El tico arrasó en las votaciones y fue elegido como jugador del partido en dicho compromiso, algo que demuestra que parece haber encontrado su hogar en el exterior.

Ureña logró dejarse el trofeo, gracias a que anotó su tercer gol en la temporada en la A-League de Australia, la cuál ha visto al ariete de 31 años brillar con luz propia.

A third goal of the season and the @maccas Fan's Player of the Match award for @MarcoUrenaCR! #CCMFC #CCMvMVC #WontBackDown pic.twitter.com/M1HNSitdzb

— Central Coast Mariners (@CCMariners) March 28, 2021