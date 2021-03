Redacción- Cristian Gamboa y su club se consolidan en la cima de la Bundesliga 2 tras nuevo triunfo 1-2 sobre el Fürth.

El lateral derecho costarricense vive un momento de ensueño en el fútbol alemán, donde ha encontrado gran protagonismo y regularidad con la camiseta del VFL Bochum.

Desde que el tico llegó al balompié de la segunda división alemana logró ganarse la confianza del cuerpo técnico para ser uno de los jugadores con mayor regularidad en el plantel.

Además, en la presente temporada el zaguero nacional y su equipo han realizado una campaña extraordinaria donde sueñan con el ansiado ascenso a la máxima categoría.

Dicho deseo se vio reflejado en la cancha este sábado cuando el Bochum visitó a la escuadra del Furth en el juego válido por la jornada 24.

