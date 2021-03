González tiene claro que la prioridad es ganar

Redacción – El técnico de la Selección Nacional, Rónald González, le mandó un mensaje a los ticos, con el fin de hacerles saber que algunas derrotas puede ser de aprendizaje.

González deja claro que para los fogueos ante Bosnia – Herzegovina y México, los más importante será ganar, debido que tiene esa deuda pendiente con la afición.

Según el timonel patrio, los duelos de noviembre del 2020 ante Catar y País Vasco fueron buenos partidos, pese a que la Tricolor empató uno y perdió el otro.

Esos resultados han aumento el enojo de los ticos, que no celebran un triunfo de la Tricolor desde noviembre del 2019. Esa situación tiene a González en el ojo de la crítica.

La prioridad de La Sele es ganar y eso el timonel lo tiene claro, por lo que afirma que no pueden volverse locos ni pensar que el único objetivo es ese.

Costa Rica hizo grandes esfuerzos y llevó a los mejores jugadores patrios para estos duelos de la fecha FIFA, por eso la presión de ganar ha aumentado mucho.

Rónald González habló en conferencia de prensa y afirma que a veces algunas victorias son engañosas, mientras que hay derrotas que son de aprendizaje.

«Siempre va ser importante ganar, nadie esta ocultando que no queremos ganar, tenemos una deuda pendiente en este capítulo, a pesar que los partidos de noviembre fueron buenos partidos y tuvimos grandes conclusiones, al final no se ganaron y pareciera que eso es lo que se queda en la lupa y no el crecimiento que pudimos tener como equipo.

Entendiendo que la prioridad es ganar, nosotros no podemos volvernos locos ni pensar de que el único objetivo de este partido es ganar, ojalá que podamos ganar y jugar bien, estamos deseando que eso se realice y por eso estamos acá, se hizo un esfuerzo para poder traer a los mejores jugadores y tenerlos en su mejor nivel.

Por lo menos a la mayoría de ellos, debido que algunos torneos como los de la MLS no han empezado, pero si sabemos que necesitamos con muchas ganas de poder llegar a la victoria, no solamente ganar por ganar, sino que ganar creciendo y eso es lo que yo ando buscando.

Algunas victorias puede ser engañosas y algunas derrotas puede ser de gran aprendizaje, esperemos en Dios que nos de fuerzas, que le de fuerzas a los jugadores para que puedan captar la idea de juego del equipo y que el rendimiento sea bueno a nivel del equipo», afirmó Rónald González.

La Sele enfrentará este próximo sábado 27 de marzo a Bosnia en la ciudad de Zenica a las 11:00 de la mañana hora tica. Dicho duelo promete grandes emociones.