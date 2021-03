«Titi» Mora le guarda un enorme cariño al Saprissa y su afición

Redacción – El lateral derecho nacional, Heiner Mora, asegura que le gustaría estar aportándole al Saprissa, debido que ver mal a la institución le causa impotencia.

Mora es muy recordado por su pasado en el Monstruo, donde sobresalió en dos diferentes etapas, donde logró ganarse el cariño del saprissismo.

Su primer período en la casa tibaseña fue en el 2011, donde gracias a su buen nivel dio el salto al Honefoss BK de Noruega. En dicho club europeo estuvo un año.

Tras ese paso por el viejo continente volvió al país para jugar con Belén FC, donde estuvo unos meses para volver y mantenerse en el club morado del 2014 al 2019.

En ese período con el Monstruo se dio el lujo de ganar cinco títulos nacionales. Además, contabilizó un total de 164 partidos, 11 goles y 9 asistencias con los morados.

Esos números fueron suficientes para ganarse el cariño de los morados, que todavía lo detienen para pedirle una foto o simplemente hablar de la actualidad del club.

Precisamente, el mal momento que vive la escuadra liderada por Roy Myers tiene preocupado al «Titi» Mora, que desearía ponerse la camisa morada para ayudar al club.

Lea también: Calvo afirma que en La Sele se mentalizan en jugar de pie a pie y con intensidad

Para el actual futbolista del Barrio México de segunda, ver mal al equipo donde brilló le genera impotencia, pese a la misma confía que el Monstruo saldrá adelante.

Heiner Mora conversó con AMPrensa.com y espera que el mal momento que vive el Saprissa no se extienda tanto como el que atormentó a La Liga por 7 años.

«Me encantaría poder estar en Saprissa en estos momentos, que sé que no se está pasando un momento bueno, pero son los momentos donde uno tiene que tener carácter y ponerle el pecho a las balas, dar lo mejor de uno, la personalidad y el carácter, tratar de sacar eso a como de lugar.

Sé que muchas veces como las pasó la Liga Deportiva Alajuelense tantos años, se van a dar a racha, que por más que tengan un equipazo no van a salir las cosas. Son los momentos donde me gustaría estar aportándole al Monstruo, verlo mal me da impotencia.

El sentimiento que tengo hacia Saprissa es muy grande, pero ahora uno no puede hacer nada, pero solo queda esa impotencia de querer aportar y no poder. Pero yo sé, que el equipo se va levantar, ahora viven un mal momento y ojalá que no sea muy largo», afirmó Heiner Mora a AMPrensa.com.

Mora es puesto por muchos saprissistas entre los mejores laterales derechos en los últimos años en la institución, gracias a su calidad y garra en la cancha.

Saprissa vive ratos complicados, ya que suman más de un mes sin ganar, algo que ha generado un mar de críticas. La última victoria fue de 1-0 ante el Team el 21 de febrero.