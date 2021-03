Redacción- Huerta genera empleo y empodera a mujeres en la provincia de Guanacaste.

El proyectos Huerta Najui, que significa mujer en dialecto Chorotega, está instalada en Reserva Conchal, Santa Cruz, Guanacaste, donde un grupo de mujeres jefas de hogar encontraron una forma de generar ingresos, tener por primera vez una experiencia laboral y apoyar a la industria turística a través de la producción de vegetales frescos y orgánicos, de una forma armoniosa con el ambiente.

El grupo cultiva cinco variedades diferentes de vegetales en el lugar: lechuga, culantro, pepino, chile y albahaca, productos que son adquiridos por el hotel The Westin Reserva Conchal And All inclusive Golf Resort & Spa para sus restaurantes.

Son productos cultivados manera artesanal y amigable con el ambiente, naturales y que contribuye al desarrollo social, personal y económico de las mujeres que lo operan actualmente.

LEA TAMBIEN: Chef Sophia continuará presentando en «¡Qué buena tarde!»

“Me he beneficiado de este proyecto, agradezco la gran oportunidad que me ha dado la empresa de conocer a grandes personas, de empoderarme como mujer, agarrar ese valor y las riendas de mi vida -como dicen-. Ahora, el ser jefa de hogar me ha favorecido, mis hijos se sienten muy orgullosos de todo lo que estoy logrando, cada día es un escalón más.

Saber que no solo estábamos para ser mamás en la casa, sino que somos mujeres emprendedoras, que hemos salido adelante, me llena de orgullo”, dijo Carolina Canales, agricultora.

“Nos enorgullece formar parte de este proyecto que impulsa la producción local y la sostenibilidad”, agregó Francina Gutiérrez, directora de mercadeo y ventas de Westin Reserva Conchal y W Costa Rica.

El proyecto consta de dos áreas de plantación de 900 metros cuadrados, una de las cuales se realiza en suelo natural y la otra en hidroponía.

En la parte de suelo natural, se prepara con una mezcla de compost y microorganismos benéficos, a partir de residuos orgánicos de los hoteles.

“Este proyecto que inició como una alianza estratégica logró empoderar laboral y personalmente a mujeres que durante estos años han logrado liderar el proyecto y mantener a sus hijos.

La Huerta Najui es uno de los diversos proyectos dentro de la estrategia de sostenibilidad de Reserva Conchal que promueven alianzas y empoderamientos para las comunidades de Brasilito, Huacas, Belén y otros lugares de Santa Cruz”, finalizó Gabriela Meza, gerente de Sostenibilidad de Reserva Conchal.