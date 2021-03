Lanzó indirectas hacia las inversiones de Joseph Joseph en La Liga

Redacción- Jafet Soto asegura que en el herediano no tienen un empresario privado que invierta su dinero en el club.

El gerente general del cuadro florense salió a hablar la mañana de este lunes en un tipo de rendición de cuentas para los aficionados.

Quienes en las últimas semanas han estado molestos por el inconstante rendimiento del equipo, lo que ha generado que se mantengan fuera de zona de clasificación.

Por lo que el también exjugador del Team se dirigió hacia los seguidores del Team y comparó las distintas realidades administrativas que hay entre los rojiamarillos y La Liga.

Inclusive lanzado un tipo de indirecta hacia los esfuerzos que realiza el empresario Joseph Joseph con los rojinegros.

Mismos que le han dado un resurgir al León, quienes ahora lideran el fútbol nacional con instalaciones de primer mundo como el CAR, un plantel lleno de figuras y ya se plantean la construcción de un lujoso estadio.

«Construimos una institución con finanzas sanas, si bien es cierto estábamos al tanto de la situación del equipo cuando iniciamos el contrato, debemos contarles que dentro de ese acuerdo venía un punto llamado pasivos contingentes, deudas pasadas que aparecieron en el camino, fueron muchas y ya se pagaron».

«También puedo decirles que acabamos de terminar una auditoría por parte de Tributación y Hacienda, donde nos revisaron 2017,2018 y 2019, que era lo único que nos faltaba y salimos súper bien, salimos muy bien, nos podemos ver a los ojos, fue una auditoría que se hizo a lo largo de todo el 2020, donde fuerza Herediana cumplió con cada documento que fue exigido por Tributación y por el auditor, me siento muy orgulloso de eso porque eso quita un montón de cosas de la cabeza de gente, me siento súper orgulloso».

«Nosotros no tenemos un banco privado que nos traiga un jugador que ganaba $100 mil en Brasil, nosotros no lo tenemos, no tenemos un empresario que invierta su dinero en el equipo, nosotros vamos con pico y pala», declaró Soto.