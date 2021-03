Escuadra tibaseña tiene lesionados a tres futbolistas de su zona ofensiva

Redacción- Jimmy Marín salió en defensa de su rendimiento y asegura sentir que está haciendo las cosas bien y aportándole al equipo.

La joven figura del Saprissa se refirió al nivel que ha mostrado a lo largo del presente campeonato, debido a que un sector de los aficionados aún espera más del volante.

Por lo que el futbolista de 23 años espera seguir creciendo en su rendimiento y demostrar toda su capacidad con la camisa de los morados.

Aspecto por el que trata de aprovechar todas las oportunidades con las que cuente y le brinde el técnico Roy Myers.

“Yo estoy tranquilo, estoy disfrutando del momento, estoy haciendo bien las cosas, siento yo, ahí me hablan y me dicen que siga así, entonces eso me indica que voy por buen camino, voy paso a paso, vendrás cosas mejores dice la palabra de Dios y eso yo lo creo, tengo mucha fe, ahora toca seguir creciendo, seguir mejorando, seguir trabajando y cada oportunidad que me den tratar de aprovecharla al máximo”, explicó el también seleccionado preolímpico.

Marín también se refirió a las lesiones que sufren los dos centros delanteros del Monstruo, como es el caso de Ariel Rodríguez y Orlando Sinclair.

Situación que representa un fuerte golpe para los tibaseños, quienes también cuentan con la baja de Christian Bolaños.

“Son compañeros que nos ayudan y nos aportan muchísimo, pero también hay compañeros que tienen calidad, que tienen mucha técnica, que tienen que estar atentos y listos, todos estamos en un mismo barco, todos estamos trabajando para eso, cuando alguno falta hay que levantar la mano y hacerse sentir”.

“Todos estamos bien, estamos con buen ritmo, por ahí se nos lesiona Sinclair que venía haciendo bien las cosas, que aportaba mucho y que nos ayudaba muchísimo, pero también ahí hay otros compañeros que lo pueden hacer de la mejor manera”, comentó.

LEA TAMBIÉN: Jafet Soto asegura que en la comisión de arbitraje minimizan las quejas del Team

Saprissa deberá correr en estos días para intentar recuperar a alguna de estas figuras, puesto que el próximo miércoles recibirán a la escuadra de San Carlos.

Enfrentamiento que podría traer el debut de un nuevo estratega al cuadro norteño, debido a que Jeaustin Campos renunció a su puesto luego de una serie de malos resultados.