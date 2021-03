Redacción- El extécnico de la tricolor Jorge Luis Pinto, declara este martes ante los tribunales ticos por una denuncia de dimación interpuesta por los futbolistas Keylor Navas, Celso Borges, y Bryan Ruíz.

A Jorge Luis Pinto no deja de sonarle el teléfono para dirigir nuevamente en Emiratos Árabes o México. Mientras Pinto resuelve su futuro, también tratará de esclarecer los hechos que involucran a Keylor Navas y el plantón que aparentemente promovió el arquero para sacar al técnico colombiano de Costa Rica.

Con el medio colombiano SEMANA, Pinto habló además de Carlos Queiroz, James Rodríguez, Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado, Reinaldo Rueda, las eliminatorias, el Cúcuta Deportivo, el caso Andrés Felipe Román y el departamento médico de Millonarios.

Jorge Luis Pinto: “Yo no puedo dar declaraciones sobre eso porque me voy a presentar con el juez, entonces no debo hablar antes nada. Yo no estoy metido en nada. Al contrario, me llaman a mí para ser testigo, pero yo no estoy metido en el problema. El problema es de los tres jugadores con los directivos. Yo no tengo nada que ver. Los directivos me pidieron declarar y yo dije que sí, por supuesto”, dijo a dicho medio.

Dicho medio le consultó que se habla de una supuesta cláusula que decía que si Pinto perdía tres partidos consecutivos debía salir de esa selección y que así lo quisieron hacer estos tres jugadores. ¿Esa cláusula existió?

Pinto respondió que él no firma contratos de esos, la verdad. ¿Que me pongan en un equipo y que si pierdo tres partidos me echan? Yo no lo firmo, ni me voy para allá, señaló.

También le preguntaron: ¿Usted se siente maltratado con todas estas declaraciones? ¿Siente que fueron desagradecidos con usted en Costa Rica, en específico por estos tres jugadores?

El colombiano respondió: “usted que se mete en el chat, mire lo que dice el pueblo de Costa Rica. Usted que se mete a todas las vainas, mire lo que dice el pueblo de Costa Rica. El pueblo de Costa Rica me conoce, todo el mundo me conoce. Cuando me pregunten por los jugadores tienen que haber una conclusión de 18 o 20, de un jugador, no de tres”.