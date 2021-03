Díaz ganó la 30 y la Liga Concacaf con Alajuelense

Redacción – Junior Díaz ve lejos su retiro a sus 37 años y buscará extender su contrato con el León, donde ha encontrado un hogar en el fútbol nacional.

El veterano defensor se ha enamorado de los colores rojinegros, gracias al enorme cariño que le ha mostrado la afición de La Liga, el cuál le ha sorprendido al zaguero.

Esa pasión del liguismo por su equipo y respaldo incondicional, hacen que Junior desee seguir jugando con Alajuelense, por lo que buscará su renovación.

Su ligamen con el actual campeón nacional termina en junio del presente año, por lo que el defensor lo da todo para convencer a la directiva del León.

Lea también: Junior Díaz cree que jugar en el León ha sido una de sus mejores decisiones en su carrera

La idea del futbolista es seguir ayudando a la institución rojinegra y de paso, pasarle toda su experiencia en el fútbol europeo a los «cachorros» de La Liga.

Todo eso inspira al mundialista en Brasil 2014 con La Sele a continuar jugando, pese a sus 37 años, edad donde muchos futbolistas ya han optado por colgar los tacos.

Pero en el caso de Junior Díaz todavía ve lejos su adiós, por lo que esperara al final del torneo para entablar negociaciones con los manudos y así buscar extender su contrato.

«Yo ahora tengo este torneo nada más de contrato, eso es lo que está en el papel y por ahí, es a lo que me apego y me siento bien, me siento muy bien y tengo ganas, quiero entrenar, quiero jugar y quiero aportarle toda la experiencia que he ganado en mi carrera a los más jóvenes.

Seguir ayudando a esta institución y ya veremos cuando termine el torneo, que irá a pasar si se extiende un poco más o no. Yo si estoy entregado con la causa, es mi forma de ser y ya sea como sea bajo las circunstancias que se den.

Si juego poco o mucho, trato de demostrar que siempre quiero jugar. En lo personal quiero seguir jugando y todavía no retirarme», dijo Junior Enrique Díaz.

Las 7 bajas del León por los convocados al Preolímpico de la Concacaf, le darán la oportunidad a Díaz de ver minutos en el campeonato, por eso buscará aprovechar.