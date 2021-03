Redacción- La Sele Sub-23 complica sueño olímpico con amarga derrota por marcador de 1-0 ante los Estados Unidos.

En los primeros minutos del compromiso los dos conjuntos lucieron una cara ofensiva dentro del terreno de juego.

Lo que generó que permitió que desde los primeros minutos se presentaran acciones de peligro en los marcos.

Principalmente una acción a favor de los norteamericanos tan solo al minuto 2 de iniciado el compromiso.

Cuando Jesús Ferreira estuvo cerca de capitalizar un error en salida por parte de la Tricolor, no obstante el balón terminó estrellándose uno de los postes del marco defendido por Kevin Chamorro.

. @USYNT 🇺🇸 close to score the opener! Jesus Ferreira hits the post! | #CMOQ pic.twitter.com/rimzHf5mJ1

Esto obligó a que el cuadro dirigido por Douglas Sequeira se despertara para no darle chances tan claras al combinado de las barras y las estrellas.

Sin embargo; los esfuerzos del equipo costarricense no terminaron sirviendo de mucho, puesto que al minuto 35 se dio el 1-0 en los cartones.

Momento en el que el mismo Ferreira consiguió enviar el balón al fondo de las redes con un fuerte disparo de pierna derecha dentro del área grande.

⚽️ Goal @USYNT! 🇺🇸 Jesús Ferreira scores the first goal of the match! United States 1-0 @fedefutbolcrc | #CMOQ pic.twitter.com/U3IJ487BV0

— Concacaf (@Concacaf) March 18, 2021