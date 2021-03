Lleida estuvo presente en el Tribunal de Justicia de Cartago

Redacción – El gerente deportivo erizo, Agustín Lleida, cree que Marcel Hernández tenía motivos suficiente para salir con seguridad del país para jugar con el León.

Juzgado penal de Cartago frenó al atacante cubano, no podrá salir de Costa Rica con de cara al compromiso vuelta de los octavos de final ante Atlanta United el 13 de abril.

Al atacante rojinegro se le extendió el impedimento de salida del país, mientras está a la espera de una audiencia preliminar para que se decida si va o no a juicio.

Debido a una denuncia penal que data desde el pasado 4 de octubre del 2018 por una supuesta violación a una menor de edad.

Para la defensa del futbolista es considerado como frustrante la negativa de las autoridades, ya que consideran que han insistido pero sin tener éxito aún.

En los tribunales de Cartago estuvo Agustín Lleida, abogados de Alajuelense y el defensor de Hernández, Raymundo Pérez, que señaló que las autoridades fueron tajantes. Anteriormente, el cubano fue sobreseído en dos ocasiones, pero las mismas fueron anuladas tras las apelaciones del INAMU y Ministerio Público. Lea también: Bosnia y Herzegovina convoca a sus grandes estrellas para enfrentar a La Sele Ante lo sucedido este 18 de marzo, Lleida aclaró que no tocará temas legales, pero si dejó claro que Hernández tenía la seguridad para poder salir del país con el León.

«Yo creo que hay motivos suficientes para que pudiera salir con seguridad, pero sin embargo no hablaré de temas legales, porque no me conviene. Si Marcel se hubiese querido ir del país, lo hubiera hecho de hace tiempo y no ahora que tiene dos sobreseimientos, que tiene un buen contrato en La Liga por dos años, donde no puede jugar en ningún otro lado del mundo.

Al final son cosas que deciden y no tenemos nada más que hacer nosotros. Marcel jugará en la ida e independientemente este o no en la vuelta tenemos un equipo muy bueno para tratar de hacer bien las cosas», afirmó Lleida a Tigo Sports.

Pese a la baja del atacante cubano para el segundo round de la serie ante Atlanta, el gerente erizo confía en Johan Venegas y Jurguens Montenegro para sacar la tarea.