Tricolor debutará el jueves contra Estados Unidos

Redacción- Luis Díaz será el encargado de portar la cinta de capitán en La Sele preolímpica que se encuentra bajo las órdenes de Douglas Sequeira.

La figura del Columbus Crew llevará la voz cantante dentro del terreno de juego, gracias a su experiencia internacional y calidad de juego.

Aspectos que ha obtenido en su corta carrera todavía, además de que también sabe lo que es integrar el combinado mayor de la Tricolor.

Puesto que el Ronald González ha confiado en sus capacidades y personalidad para disputar compromisos Clase A.

“Es una responsabilidad muy grande, pero a la vez muy bonita, creo que con lo que he tenido en la carrera de poder jugar afuera, el campeonato en Estados Unidos, el profe me da esa responsabilidad grande de ser capitán, hay un grupo de capitanes y todos nos vamos a ayudar entre sí, pero con la fe en Dios de que pueda guiar al grupo de la mejor manera”, indicó el legionario nacional.

Díaz también confía en poder aportar su experiencia al resto del grupo, que se encuentra conformado principalmente por futbolistas del medio local.

Aunque también aparecen varios nombres de peso que son legionarios, como el caso de Randall Leal, Marvin Loría y Patrick Sequeira.

“Creo que todo lo que he pasado en los otros equipos, el jugar afuera, el jugar con la selección mayor, toda esa experiencia que he asumido y he recorrido de poquito en poquito, creo que todos los compañeros ven eso, la confianza, el respeto, la humildad y nada más, luchar para seguir haciendo las cosas de la mejor manera y aportar todo lo que pueda a la selección”, añadió.

La Sele Sub-23 iniciará su participación en el preolímpico de la Concacaf el próximo jueves al ser las 4:30 p.m. hora tica cuando se enfrenten a su similar de los Estados Unidos.

Duelo que inaugurará este pequeño torneo que solo reparte dos puestos para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.